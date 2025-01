Ceará: primeira quinzena de janeiro tem menor índice de açudes abaixo dos 30% em 13 anos

Após o fim da primeira quinzena de janeiro, o número de açudes com volume inferior a 30% no Ceará é o menor em 13 anos. Segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), 38 reservatórios do Estado estão abaixo do índice nesta quinta-feira, 16, marca que não era atingida desde 2012, quando na mesma data, apenas 18 mananciais registravam menos de 30% da capacidade.

O número dá continuidade ao cenário favorável trazido pelo O POVO em novembro do ano passado, quando a Terra da Luz apresentava o melhor volume acumulado para o mês em mais de uma década. À época, o Estado armazenava 46% do total possível, três pontos percentuais acima da carga atual (43%).