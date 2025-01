Pacujá, na região da Ibiapaba, tem a maior chuva desde 1985

Imagem de apoio ilustrativo: Pacujá tem o maior registro de chuvas da série histórica, desde 1985 / Crédito: Anuário do Ceará / O POVO

O município de Pacujá, na região da Ibiapaba, a 295km de Fortaleza, registrou um recorde histórico de chuvas em 24 horas, com 230mm acumulados entre as 7h de terça-feira, 14, e as 7h desta quarta-feira, 15. Esse é o maior acumulado notificado em um único dia para o Município, desde 1985, com 147,7 mm, conforme dados da Fundação Cearense de Metereologia (Funceme). Nas redes sociais, moradores compartilharam registros de ruas alagadas, onde é possível ver lixos e galhos de árvores flutuando. Nas imagens, é possível observar rios e canais transbordando.

Segundo a Funceme, a instabilidade do tempo é resultado da atuação conjunta de sistemas meteorológicos, como: Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A atividade desses sistemas formam o padrão “Y” sobre o território brasileiro, favorecendo eventos de chuvas expressivas. Ceará registrou chuvas em todas as macrorregiões entre terça-feira,14, e quarta-feira, 15.

Na Capital, o acumulado de chuvas bateu o recorde do ano registrado no Município pelo segundo dia consecutivo, com 132mm. Segundo o órgão, o cenário observado vem em conformidade com a previsão do tempo apresentada anteriormente, que foi reforçada com um aviso meteorológico que apontava possibilidade ainda de acumulados expressivos. Previsão indica redução de chuvas em todo o Ceará nos próximos dias Até o final desta quarta-feira, 15, a Funceme informa que ainda é esperado o predomínio de céu nublado com ocorrência de chuvas em todas as macrorregiões do Estado, com valores mais expressivos nas regiões da faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns.