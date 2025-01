Ceará tem o dia mais chuvoso de janeiro em pelo menos três décadas

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024: Chuvas e alagamentos pela manhã na Av Pessoa Anta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará foi atingido por chuvas intensas nesta quarta-feira, 15, registrando, até às 20 horas de hoje, média diária de precipitação de 62,1 mm. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), esse foi o dia de janeiro mais chuvoso no Estado desde 1994. Levantamento realizado pelo O POVO, cruzando dados da instituição de pesquisa cearense, mostra que recorde anterior das últimas três décadas foi de 41,3 mm, registrado no dia 24 de janeiro de 2004.

Precipitações correspondem a prognósticos divulgados anteriormente pela Funceme, que no início dessa semana chegou a emitir um alerta de "perigo" e "perigo potencial" de chuvas intensas no Estado.

Para se ter uma ideia, só entre as 7 horas da manhã da última terça-feira, 14, e as 7 horas da manhã desta quarta-feira, 15, choveu em todos os 184 municípios do Ceará. Dentro do período analisado, pelo menos 56 cidades cearenses registraram chuvas acima dos 100 milímetros (mm), ficando com os maiores acumulados: Pacujá, com 230 mm, Cariré, com 217 mm e Forquilha, com 203 mm. A máxima de 230 mm foi a maior entre todos os meses de janeiro no Estado desde o dia 29 de janeiro de 2004, quando foi observado 250 mm na região metropolitana.