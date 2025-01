Chuvas no Ceará: Confira dicas de seguranças em áreas urbanas, rurais e no trânsito

Todas as oito macrorregiões do Ceará registraram chuvas superiores a 50 milímetros (mm) entre as 7h de terça-feira, 15, e as 7h desta quarta-feira, 15. Em mais de 50 municípios, o acumulado ultrapassou os 100 mm. Com isso, órgãos públicos alertam sobre os riscos em áreas vulneráveis, tanto urbanas quanto rurais, e reforçam a necessidade de redobrar os cuidados no trânsito.

Segundo a Funceme, esta é a primeira chuva generalizada do ano, com um total de 182 municípios registrando chuvas. A maior precipitação foi em Pacujá, na região da Ibiapaba, com 230 mm. Já na Capital, o acumulado causou diversos pontos de alagamento, quedas de energia e lentidão no trânsito.