Chuvas do dia: veja maiores precipitações do Ceará nas últimas 24 horas

Segundo dados da Funceme, das 7 horas de sexta-feira, 17, às 7 horas deste sábado, 18, choveu em 37 municípios cearenses; veja as maiores precipitações

Os dados são preliminares, uma vez que nem todos os postos de medição atualizam as análises nos fins de semana . Dos mais de 500 locais de coleta, nos 184 municípios do Estado, apenas 115 pontos, em 80 cidades, forneceram registros, até o meio-dia deste sábado.

Das 7 horas da sexta-feira, 17, às 7 horas deste sábado, 18, choveu em pelo menos 36 municípios cearenses . As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Destes locais, a maior medição apontada foi no posto Poço Doce, em Paracuru . O registro foi de 33,3 mm.

Outros dois locais tiveram índices acima de 20 mm. O medidor Tanques, em Maranguape, registrou 32 mm de chuva, enquanto no posto Batatas, em Tururu, a leitura foi de 26,6 mm.

Em Fortaleza, o maior registro foi no posto na Fundação Maria Nilva Alves, no bairro Sapiranga, com 11,4 mm.

Maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas

Veja abaixo os dez municípios com mais chuvas no Ceará, das 7 horas da sexta-feira às 7 horas deste sábado. Os números a seguir são registros dos 12 postos de medição, nomeados entre parêntesis, com maiores registros.