Réveillon no Ceará: veja delegacias em plantão na virada e no feriado

Ao todo, 29 unidades da Polícia Civil funcionarão em regime de plantão durante a virada de ano no Ceará, além do feriado do dia 1º de janeiro de 2025. Veja lista

No Ceará , 29 delegacias da Polícia Civil do Estado (PC-CE) estarão em regime de plantão a partir das 18 horas desta terça-feira, 31; durante o feriado de Réveillon , na quarta, 1º; e até 8 horas da quinta, 2. Veja lista mais abaixo .

Unidades especializadas também funcionarão, como as delegacias da Criança e do Adolescente (DCA) e ade Defesa da Mulher (DDM), de Fortaleza .

Os foliões no Aterro da Praia de Iracema, durante a programação de Réveillon, poderão contar, ainda, com o serviço da Delegacia Móvel, no trecho entre as avenidas Rui Barbosa e Beira Mar.

Será possível tirar dúvidas sobre o programa “Meu Celular”, que já recuperou mais de quatro mil aparelhos no Estado.