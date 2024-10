Polícia Civil consegue restituição de PIX de R$ 7 mil feito por engano

Após fazer um PIX de R$ 7.347,00 por engano, vítima recorreu à Polícia Civil e conseguiu reaver o dinheiro, apesar da relutância da pessoa que recebeu. Não restituir valores recebidos por engano é crime.

De acordo com informações da Delegacia Metropolitana de Caucaia, a equipe plantonista recebeu a ocorrência de lavratura do Boletim de Ocorrência (BO) feito pela vítima. O recebedor não havia atendido as ligações e nem respondido as mensagens pelo WhatsApp. "Já sem esperança de ter seu dinheiro de volta, a vítima foi orientada a fazer o registro por mera formalidade", destaca matéria divulgada pela PC-CE.

A equipe plantonista, porém, iniciou a investigação e alertou a recebedora sobre as consequências judiciais de seus atos. "A Polícia Civil dispõe de todos os meios para identificar o recebedor, com endereço exato, números de contato, seus e de seus familiares, com muita rapidez", destacou a Polícia.