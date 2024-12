Comércio em Fortaleza: o que abre e o que fecha no Ano Novo

Shoppings funcionarão em horários variados no período do Ano Novo / Crédito: FERNANDA BARROS

O período do Réveillon e os dias que o antecedem terão horários e funcionamento alterados nos principais estabelecimentos comerciais de Fortaleza. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As mudanças afetam desde as lojas de rua até os shoppings, passando também por bares e restaurantes e alguns supermercados. Já as farmácias devem ter funcionamento inalterado, devido à essencialidade do serviço que prestam.

Os shoppings, por exemplo, terão atendimento reduzido, com apenas lojas âncoras, praças de alimentação e cinemas funcionando em horários específicos.

Lojas do Centro Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), as lojas do Centro de Fortaleza estarão fechadas no feriado do dia 1° de janeiro e a abertura neste domingo, 29 de dezembro é facultativa, ficando a critério de cada lojista. Já na segunda-feira, 30 de dezembro, o horário de funcionamento será de 8h às 18h, enquanto no dia 31 de dezembro, o fechamento das lojas ocorrerá uma hora antes, às 17h. A partir do dia 2 de janeiro, as lojas voltam a abrir em seus horários habituais Bares e restaurantes No dia 31, todos abrirão, mas com algumas particularidades: aqueles que terão programação de réveillon funcionarão até mais tarde; e outros, que não terão, devendo fechar por volta das 19h. No dia 1º, pelo menos metade deverá abrir normalmente, segundo informou entidade representativa do segmento.

Postos de combustíveis O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis funcionarão normalmente durante o período do Réveillon. Farmácias Em razão de prestarem uma atividade essencial, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente aos domingos e feriados. Os estabelecimentos, contudo, devem observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e abrirão de acordo com a escala e a programação de cada estabelecimento.

Padarias As padarias têm funcionamento facultativo, conforme o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindpan-CE). Cabe ao consumidor consultar os dias e horários de funcionamento de cada estabelecimento. Supermercados A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que no dia 1º de janeiro de 2025, todos os supermercados da Região Metropolitana de Fortaleza estarão fechados. Nas demais datas, o atendimento acontecerá normalmente. Confira também os horários de funcionamento dos shoppings de Fortaleza Shopping Iguatemi Fortaleza Dia 1º de janeiro