Alece aprova projetos de reestruturação das forças de segurança enviados pelo Executivo

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, nesta terça-feira, 17, dez projetos do Poder Executivo e um do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), com foco na reestruturação das forças de segurança e área financeira.

Reforma prevê criação de novos centros de comando da Polícia Militar (PM), Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e unidades da Polícia Civil em municípios da Região Metropolitana e Interior. Foram três projetos de lei complementar (PLC), um projeto de Emenda Constitucional e o restante projetos de lei (PL).