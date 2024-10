"Meu Celular": em seis meses, cerca de 4 mil aparelhos foram recuperados no Ceará

A ferramenta foi criada em abril deste ano com a finalidade de auxiliar as Forças de Segurança na recuperação de aparelhos roubados, furtados ou perdidos

O chefe do Executivo estadual frisou que, se os proprietários estavam ali para recuperar seus aparelhos, é um sinal de que, “de alguma maneira o sistema de segurança falhou”.

Elmano apresentou o quantitativo afirmando que 3.249 celulares já foram entregues aos seus respectivos proprietários e, no evento desta segunda-feira, outros 600 retornaram ao domínio dos donos. Dessa forma, 3.849 aparelhos foram recuperados desde o início do programa .

Em seis meses, o programa “Meu Celular” resultou na recuperação de aproximadamente quatro mil aparelhos , uma média de 22 celulares resgatados por dia . Os números foram apresentados pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em solenidade realizada nesta segunda-feira, 21.

“Nós temos que ter a humildade de reconhecer e estamos aqui na busca de tentar devolver uma propriedade que é de vocês”, reforça o petista.

A ferramenta foi criada em abril deste ano com a finalidade de auxiliar as Forças de Segurança na recuperação de aparelhos roubados, furtados ou perdidos. O sistema utiliza informações fornecidas pelos proprietários em Boletins de Ocorrência (BOs). Com base nisso, os agentes de segurança identificam os aparelhos subtraídos em abordagens policiais.

O titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, destaca a importância da ferramenta no cumprimento da Lei e menciona que a informação e a comunicação são “a verdadeira arma do cidadão”, portanto, a tecnologia deve ser usada pela sociedade.