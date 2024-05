Primeira delegacia sustentável da PF no Brasil é inaugurada em Juazeiro do Norte

Uma nova sede da Delegacia de Polícia Federal (PF) será inaugurada nesta quarta-feira, 15, em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza. Na solenidade, estarão presentes o diretor-executivo da Polícia Federal, Gustavo Paulo Leite de Souza, e o superintendente regional da Polícia Federal, José Antônio Simões de Oliveira Franco, além de demais servidores do órgão e também autoridades militares e civis.

A nova sede em Juazeiro do Norte é a primeira delegacia sustentável da Polícia Federal no Brasil, de acordo com a corporação. Isso porque atende às diretrizes do Selo Procel Edificações, expedido pelo Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A unidade tem usina de energia solar e sistema de captação e retenção da água da chuva.