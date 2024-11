Policial penal foi atraído para "coffee break" com gestores e recebeu voz de prisão

Material apreendido durante cumprimento de mandados contra o policial penal José Ramony Emanuel de Melo Costa Crédito: Reprodução

O policial penal preso suspeito de facilitar a entrada de celulares em presídios do Ceará, José Ramony Melo, contou ao juízo, durante audiência de custódia, que foi preso após ser atraído para um coffee break. O servidor afirmou, chorando, que foi chamado para o lançamento de uma empresa na unidade prisional, seguido por uma reunião com a direção, de onde foi retirado e apresentado para a Polícia Civil do Ceará, que cumpriu o mandado de prisão, por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI). O policial penal, que tinha três anos e meio de profissão, nega ter envolvimento com organizações criminosas ou esquema de entrada de aparelhos celulares. "Tenho fé em Deus que quando sair daqui eu vou provar e vou derrubar as pessoas que eu tava quase pegando. Eu levantei mais de 10 nomes, passava para a inteligência todas as informações que eu recebia. Sempre fui uma pessoa muito responsável", afirmou o agente de segurança em vídeo da audiência, ao qual O POVO teve acesso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ramony cita, durante a audiência, que foi o responsável por repassar informações sobre material ilícito que entrou em uma máquina de costura na Unidade Prisional 2, em Itaitinga. A apreensão foi divulgada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). O equipamento era uma doação de visitante cadastrado e estava "recheado" com carregadores, celulares e chips.

O agente de segurança afirma que não possuía vida de luxo e que passou um ano pagando as parcelas da viagem internacional. "Não entendo o sensacionalismo da mídia que eu tinha vida de luxo. Eu passei um ano para pagar a passagem", descreve.

Na audiência, Ramony afirma ainda que no momento da prisão ele estava com dois aparelhos celulares de uso pessoal, pois havia feito a compra de um novo celular e faria o backup. Ele nega que os outros aparelhos tenham sido encontrados em sua posse e afirma que os celulares estavam em outras unidades. Além disso, diz que em todas as entradas nos presídios passava por procedimentos de vistoria. Com ele foram apreendidos roupas e o dinheiro, uma quantida de R$ 3 mil, que segundo o policial penal seria usado para pagar uma manutenção do carro. Na residência dele foram apreendidos R$ 46 mil em espécie.