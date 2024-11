Crime de estupro: vídeo flagra abordagem de motorista à vítima no bairro Henique Jorge

Mulher voltava do trabalho quando foi surpreendida pelo criminoso, que apontou uma arma e a obrigou a entrar no veículo

Câmeras de vigilância flagraram a abordagem de um motorista a uma pedestre no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, momentos antes de ele cometer crime de estupro contra ela, na madrugada dessa segunda-feira, 4.

Conforme apuração do O POVO, a vítima saiu do trabalho e estava nas proximidades de um supermercado quando o carro se aproximou lentamente. As imagens mostram o veículo de cor branca seguindo a mulher. Um suspeito foi identificado e o veículo foi encontrado em uma residência.

A mulher teve uma arma de fogo apontada para a cabeça e foi obrigada a entrar no veículo, onde foi estuprada. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caso é investigado por meio da Delegacia de Defesa da Mulher.