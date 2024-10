Policial penal é preso suspeito de liderar esquema de entrada de celulares em presídios do Ceará

Um policial penal do Ceará foi preso suspeito de liderar um esquema voltado para a introdução de aparelhos celulares em unidades prisionais. O mandado de prisão temporária contra o suspeito foi cumprido pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) por meio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI).

Durante as buscas, as equipes apreenderam aparelhos celulares e dinheiro em espécie. No decorrer da operação também foi apreendido um veículo de luxo, pertencente ao suspeito.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou que apoiou o trabalho da CGD de forma integral e transparente. “A SAP reafirma o seu compromisso ininterrupto de combate ao crime”, acrescentou.