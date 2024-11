Defesa de policial acusado de introduzir celulares em presídios alega que ele denunciou situação e se tornou alvo

Crédito: via WhatsApp O POVO

A defesa do policial penal José Ramony Emanuel de Melo Costa, preso acusado de envolvimento com esquema de facilitação de entrada de aparelhos celulares em presídios, afirma que o servidor foi incriminado como uma forma de retaliação. Neste ano, ele teria denunciado entrada de aparelhos celulares.

No pedido de prisão preventiva de Ramony, é afirmado que ele teria recebido R$ 35 mil para introduzir quatro celulares para dentro de um presídio em Pacatuba.

De acordo com o advogado de defesa, Walmir Medeiros, a ação do policial penal, que foi diretor de unidade prisional e atuou também no Presídio de Segurança Máxima, teria colocado em risco um esquema de introdução de aparelhos celulares nas unidades prisionais e, a partir disso, Ramony teria se tornado um alvo para retaliação.