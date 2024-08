Celulares, carregadores e chips são encontrados em máquina de costura "doada" a presídio

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que a ação foi organizada por criminosos das ruas, que utilizaram uma visitante cadastrada para fazer "doação" de uma máquina de costura que supostamente serviria para os projetos de ressocialização das atividades do artesanato.

A Secretaria ainda informou que a visitante, o material apreendido e as imagens captadas pelas câmeras corporais dos policiais foram direcionadas para a devida apuração e investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).