MPCE denuncia motociclista por morte de estudante atingido por ônibus no Benfica

O motociclista por aplicativo Wenderson Jhemerson Silva Muniz, de 31 anos, foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPCE) pela morte do estudante universitário João Victor Fontenele Eloia, de 21 anos. Era Wenderson Jhemerson quem dirigia a moto na qual João Victor trafegava como passageiro.

Na manhã do dia 27 de setembro, no cruzamento da rua Marechal Deodoro com a avenida 13 de Maio, no bairro Benfica, em Fortaleza, o estudante caiu do veículo em uma curva fechada feita pelo condutor, tendo, em seguida, sido atingido por um ônibus.



A denúncia ofertada pelo MPCE na última quarta-feira, 30. Conforme a peça, João Victor havia solicitado uma corrida pelo aplicativo 99 POP, que foi aceita por Wenderson Jhemerson.