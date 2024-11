Mulher é vítima de estupro no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

O POVO apurou que a vítima retornava do trabalho durante a madrugada dessa segunda quando foi abordada pelo motorista, que pediu seu número de telefone. Por não conhecer o homem, a mulher negou o pedido e seguiu o percurso.

Uma mulher denunciou ter sido estuprada durante a madrugada dessa segunda-feira, 4, em Fortaleza . O crime teria sido praticado por um homem desconhecido da vítima, que dirigia um veículo modelo Onix de cor branca, nas imediações do bairro Henrique Jorge.

Após o primeiro contato, ela teria sido abordada uma segunda vez pelo condutor, que novamente pedia seu número de telefone. Diante de uma nova negativa, o homem teria puxado uma arma de fogo e apontado para o rosto da vítima, mandando que ela entrasse no carro, conforme O POVO apurou.

Assustada, ela acatou a ordem e sentou no banco do passageiro. Dentro do veículo, o homem teria revistado o celular da vítima, posto em modo avião e dirigido até o local onde cometeu o crime sexual. Após o ato, ele a entregou os pertences e ordenou que fosse embora, sem olhar para trás.

O POVO teve acesso a imagens de câmeras de segurança que flagraram um veículo Onix de cor branca circulando pela região. O carro possui detalhes preto com vermelho.