Escolas de tempo integral facilitam adesão do Ceará ao Novo Ensino Médio, diz Seduc

Carga horária para as disciplinas obrigatórias aumentou de 1.800 horas para 2.400 horas Crédito: Mateus Dantas, em 21/06/2019

De acordo com Jucineide Fernandes, secretária executiva de ensino médio da Secretaria da Educação (Seduc), as escolas em tempo integral colocam o Ceará em vantagem frente aos outros estados na corrida para se adequar aos novos padrões e aumentar a adesão dos alunos. A meta do Governo do Estado é garantir a universalização deste modelo até 2026. “A nossa principal estratégia é a Escola em Tempo Integral, garantindo as três refeições e um currículo flexível e diversificado. Adicionalmente, trabalhamos em regime de colaboração com os municípios para garantir a aprendizagem na idade certa, evitando abandono e distorção idade-série”, declarou a gestora. Além do aumento da carga horária, as escolas devem ofertar, no mínimo, dois itinerários formativos de áreas diferentes, ou seja, atividades educativas de interesse do aluno.

Conforme Jucineide Fernandes, o aumento da carga horária para 2.400 horas na formação geral básica é algo que deve ser facilmente ajustado para implementação até 2025. Contudo, esses itinerários formativos são desafiadores. “Vamos precisar de mais orientações do MEC para construir objetivos de aprendizagem e material estruturado. Além disso, precisaremos revisar nosso documento curricular, pois estava organizado com base na antiga quantidade de horas da formação geral básica”, comenta a representante do ensino médio e profissional da Seduc. Conforme o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, os cursos técnicos podem ter até 1.200 horas, dependendo da especificidade do curso. Já em escolas de tempo integral, a carga horária total é de 5.400 horas. Dessa forma, segundo a Seduc, é mais fácil manter as horas dedicadas às disciplinas obrigatórias. “Para nós, não é uma questão. Para o restante do Brasil, sim. Já temos 75% das escolas em tempo integral. Assim, temos 2.400 horas para a formação geral básica, até 1.200 horas para cursos técnicos, que vai de acordo com as normas do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e ainda sobra carga horária para a parte diversificada”, explica Jucineide Fernandes. Confira as principais mudanças propostas para o Novo Ensino Médio: Aumento da Carga Horária Obrigatória Atualmente: 1.800 horas para disciplinas obrigatórias e 1.200 horas para disciplinas optativas. Novo Formato: 2.400 horas para disciplinas obrigatórias e 600 horas para disciplinas optativas (Itinerários Formativos), mantendo a carga horária total de 3.000 horas em três anos (5 horas em cada um dos 200 dias letivos anuais).

Disciplinas Obrigatórias Atualmente: Português, matemática, educação física, arte, sociologia e filosofia. Novo Formato: Português, matemática, artes, educação física, ciências da natureza (biologia, física, química) e ciências humanas (filosofia, geografia, história, sociologia) e inglês. O espanhol fica como disciplina facultativa. Itinerários Formativos São atividades educativas que os estudantes podem escolher conforme seu interesse, com base os eixos: