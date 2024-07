Camilo celebra Novo Ensino Médio e projeta implementação no próximo ano eletivo

O petista afirmou que as regras para o ensino foram resultado do diálogo respeitoso

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), celebrou a aprovação do Novo Ensino Médio, com debate finalizado na Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira, 9. O titular da pasta projetou que as redes de educação terão tempo para organização da implementação das mudanças já para o próximo ano letivo.

O petista afirmou que as regras para o ensino foram resultado "do diálogo respeitoso que envolveu estudantes, professores, entidades diversas e parlamentares". "A Câmara garantiu a manutenção de avanços importantes, como as 2.400 horas para a formação geral básica e o fortalecimento da formação técnica de nível médio", apontou o ministro em postagem nas redes sociais.

E seguiu: "Que sigamos, juntos, trabalhando para tornar a escola mais atrativa aos nossos jovens. A construção de um ensino médio de qualidade, que contribua para um país de mais oportunidades, é interesse de toda a sociedade".