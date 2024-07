Inmet emite alerta de vendaval para 169 municípios do Ceará neste sábado

Instituto Nacional de Meteorologia aponta ventos entre 40km/h e 60 km/h no Ceará. Só 15 municípios estariam fora do aviso

O Instituto informou que os ventos devem variar entre 40 km/h e 60 km/h . O risco de queda de galhos de árvores é baixo. Apesar disso, o Inmet orienta que em caso de rajadas de vento as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e de possíveis descargas elétricas.

O alerta abrange diversas regiões do Estado , incluindo a Metropolitana de Fortaleza , além das áreas sul, norte, noroeste, sertões e centro-sul. O aviso, que foi publicado na sexta-feira, 12, entrou em vigor às 12 horas de ontem e é válido até as 18 horas deste sábado, 13.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial de vendaval , para 169 municípios do Ceará neste sábado.

Dos 184 municípios cearenses apenas 15 não receberam o alerta, são eles: Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, Cruz, Frecheirinha, Granja, Granjeiro, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole, Moraújo, Tianguá, Uruoca e Viçosa do Ceará.

O Instituto também orienta que condutores não estacionem seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em casos de risco, o Inmet orienta que a população entre em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199 ou com o Corpo de Bombeiros, número 193.