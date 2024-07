Estudantes da rede pública fazem rifa para custear ida até a final da ONHB

Equipe é uma dos mais de 90 times cearenses na final da ONHB Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

As jovens contam que as experiências anteriores foram importantes para o resultado conquistado nesta edição, mas ressaltam que por este ser o último ano em que poderiam participar (as três estão concluindo o ensino médio), deram um gás a mais nas provas. “Eu fui a primeira a ver e não caiu a ficha. Foi muita emoção porque a gente sempre quis passar. A gente fazia por causa disso. Vimos que o esforço que a gente teve valeu a pena”, lembra Evillyn. Os pontos da rifa custam R$ 5 cada e podem ser adquiridos entrando em contato com as estudantes via redes sociais. Ao todo, 200 pontos estão à venda para o sorteio que ocorre em 26 de julho.

O valor do arrecadado será destinado à estadia das jovens em Campinas nos dias 24 e 25 de de agosto, datas da prova e da premiação da ONHB. As passagens para o interior paulista serão custeadas pela Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc). A final da ONHB será, em parte, novidade também para o orientador da equipe durante todo o percurso, professor Luã Rodrigues. O docente já se classificou para a final da Olimpíada em 2020, à época em uma escola particular. No entanto, devido às restrições causadas pela Covid-19, aquela edição foi realizada completamente online. Desde então, Luã saiu da escola particular e tem se dedicado a divulgar a olimpíada entre os alunos da rede pública, chegando a ter sete equipes da escola inscritas na ONHB nesta edição. “Quando a gente voltou ao presencial aqui nas escolas públicas, eu comecei a divulgar a ONHB. Sempre tive uma recepção muito boa entre os alunos. Mesmo sendo paga em 2022 e 2023. Eu fazia a preparação com eles dois, três meses antes de começar a olimpíada e dava suporte quando começavam as fases”, conclui. Informações sobre a rifa: Data do sorteio: 27 de julho