Meteoro cruza céu durante show no Ceará; fenômeno foi visto em outros 4 estados

Após o show, Simone Mendes comentou sobre o fato nas redes sociais.

“Deu o clarão, mas foi rápido. Achei que fosse um raio, sei lá. Essa aqui viu e falou com todo mundo (amiga da cantora). Ainda bem que a internet está aí”.

Além do Ceará, o meteoro também foi visto por moradores do Piauí, nos municípios de Elesbão Veloso, Aroazes, Itainópolis, Conceição do Canindé, Massapê do Piauí, Campo Maior, Caridade, Jacobina do Piauí, Curral Novo, Belém do Piauí, Padre Marcos, Piracuruca, Piripiri, Francisco Macedo e Patos do Piauí.