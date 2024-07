Novo Ensino Médio: esquerda reclama e especialistas divergem sobre mudanças

Câmara dos Deputados aprova texto-base do novo ensino médio Crédito: O POVO

A aprovação do texto do Novo Ensino Médio (NEM) pela Câmara dos Deputados provocou reações entre parlamentares, especialistas em educação, professores e a população em geral que variaram entre comemorações, e, em suma, críticas ao texto. O projeto agora vai para a sanção do presidente Lula (PT). A proposta, que altera a reforma sancionada em 2017 pelo Governo Michel Temer (MDB), segue quase em sua totalidade o texto substitutivo do relator, deputado federal e ex-ministro da Educação, Mendonça Filho (União Brasil). O texto é fruto de ampla negociação entre o parlamentar e o atual titular do MEC, Camilo Santana (PT). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Camilo e Mendonça chegaram a um acordo após divergências em alguns pontos, especialmente quanto à carga horária da formação geral básica. Enquanto o MEC queria 2,4 mil horas, o deputado insistia em manter 2,1 mil horas no parecer. A proposta do Ministério foi a aceita.

Após uma primeira aprovação da Câmara, o texto seguiu para o Senado, que definiu novas regras, sob relatoria da senadora Dorinha Seabra (União Brasil-TO). Quase todas foram desfeitas na nova votação dos deputados federais. Dentre outras coisas, foi derrubada a obrigatoriedade do ensino obrigatório do espanhol e a trava que determinava pelo menos 70% do período reservado a disciplinas obrigatórias e 30% aos aprimoramentos de escolha dos estudantes. Com a aprovação, parlamentares, membros do governo e da organização não governamental 'Todos pela Educação' se manifestaram comemorando a proposta da Câmara.

O professor da Faculdade de Educação da USP, Fernando Cássio, considerou a matéria “vexatória” e criticou a postura do Ministério da Educação, elencando a atuação da pasta e de Camilo como “tímida e retraída”. “Deixou a coisa correr, se submeteram ao Centrão. O que temos era um projeto que saiu da Câmara e foi para o Senado cheio de problemas”, disse, citando a liberação do Ensino à Distância (EAD), a não obrigatoriedade do espanhol e a carga horária diferenciada entre alunos de ensino técnico e regular. Segundo o especialista, houve uma melhora no Senado, cuja proposta recebeu maior apoio de estudantes, professores e movimentos estudantis. “Reconhecidamente, foi um trabalho de costura política, diálogo e razoabilidade pedagógica e, inclusive, econômica, de reconhecer que os estados não tem como criar vagas de ensino técnico imediatamente, então você tinha um horizonte de cinco anos para terem políticas de ensino técnico, para os estudantes que optem por ele”, afirmou.