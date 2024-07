Câmara aprova Novo Ensino Médio, desfaz alteração do Senado e tira obrigatoriedade do Espanhol

As diretrizes do ensino passaram pelo Senado Federal que fez alterações na carga horária, obrigação de ensino e inclusão do espanhol

Segundo o substitutivo do Senado, juntamente com o aumento gradual da carga horária do Ensino Médio, haveria aumento das horas disponíveis para cursos técnicos. O parecer do relator, deputado Mendonça Filho (União-PE), foi pela rejeição da maior parte das mudanças.

Serão 2.400 horas para disciplinas obrigatórias, como Português e Matemática, e 600 horas para o itinerário formativo, o que não foi mudado pelos deputados. No entanto, para alunos do Ensino Médio técnico, foi rejeitada a carga proposta pelos senadores, diminuindo para 2.100 horas a formação técnica e profissional. Atualmente, a exigência mínima é de 1.800 horas.

A Câmara dos Deputados votou na noite desta terça-feira, 9, texto que muda as regras do Novo Ensino Médio , que tinha sofrido alterações no Senado Federal há três semanas . Os deputados revogaram o substitutivo dos senadores e mexeram novamente na carga horária. A obrigatoriedade para o ensino do Espanhol foi retirada. O texto vai à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Partidos de esquerda tentaram manter o ensino da língua, argumentando que seria indicado para o aluno como uma opção entre o Espanhol e o Inglês. Mesmo assim, o líder do Governo, José Guimarães (PT), indicou voto, representando a gestão, para que a mudança do Senado a favor da língua fosse derrubada.

Mendonça Filho foi contra a inclusão do Espanhol como idioma obrigatório, por criar despesa pública, especialmente para os estados. "Espanhol é uma língua preferencial. Diante de um quadro [no Brasil] onde há amplitude de línguas e descendências de comunidades italianas, de alemães, de poloneses, forte presença cultural francesa e até o Japão com a maior população de descendentes no mundo", disse.

O parlamentar ressaltou o "caráter" do texto da Câmara, com destaque para ênfase para o ensino técnico-profissional. “Quando a gente trata da educação técnico-profissional, a gente se conecta com a empregabilidade e melhora a renda dos nossos jovens”, afirmou.

Outros pontos do Novo Ensino Médio foram alterados pelos senadores, principalmente relacionado aos itinerários formativos de ensino. Foi colocada uma "trava" relacionada ao ensino obrigatório, com 70% do período reservado às disciplinas obrigatórias e 30% aos cursos de aprimoramento, à escolha do estudante.

Ele citou o acordo feito entre o Governo, passando pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o deputado Mendonça Filho, que resultou no texto apresentado na Câmara. "Em nome da palavra que eu dei na hora que foi feito o relatório, negociado com o ministro Camilo, eu encaminho pelo governo para honrar o compromisso que fizemos lá atrás, o voto do governo é não", disse.

"Eu respeito os encaminhamentos dos partidos que encaminharam votos sim para o recursos, mas eu vou manter, porque eu penso que na Câmara, no Parlamento, os acordos precisam ser mantidos. Nós fizemos um acordo na votação desse PL na Câmara antes de ir para o Senado, no texto que o relator agora repõe o texto da Câmara. Não é a obrigatoriedade, é o ensino opcional do Espanhol", disse.

Além disso, foi definido que que profissionais com notório saber, mesmo sem titulação acadêmica específica, com experiência reconhecida no campo profissional correspondente, só poderiam atuar no itinerário de formação técnica e profissional, em caráter excepcional e mediante justificativa do sistema de ensino, o que não é previsto no texto da Câmara.

Houve um consenso entre governo e partidos de oposição e de base com relação ao mérito do relatório de "retomar" o conteúdo aprovado na Câmara. Os demais pontos de mudanças, como a trava de ensino obrigatório e o aumento de horas do ensino técnico, não foram votados nominalmente por decisão do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Siglas como PCdoB, Psol, PT e PDT protestaram afirmando que houve um "atropelo" na condução da votação e que gostariam de ter indicado voto favorável a partes do texto do senado.

Veja como foi a votação

Sim (Para substituir o texto do Senado pela da Câmara novamente) - 437