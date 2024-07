Preso um dos suspeitos de chacina em Limoeiro do Norte

Crime deixou quatro pessoas mortas e uma mulher, que está grávida, lesionada; outro suspeito foi localizado, mas morreu em troca de tiros com a Polícia

Um homem de 24 foi preso neste domingo, 14, pela suspeita de envolvimento na chacina que ocorreu em Limoeiro do Norte na madrugada de hoje. Crime deixou quatro homens mortos e uma mulher, que está grávida, lesionada. Outro suspeito foi localizado, mas morreu durante uma troca de tiros com a polícia.

Informações são da Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS). Vítimas estavam em uma casa no Sítio Canafístula, zona rural, quando foram alvejadas. Entre os mortos está um homem de 23 anos com passagem por porte ilegal de arma de fogo. Ele é o único identificado formalmente até agora.

Logo após ação, diligências passaram a ser realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e pelos setores de inteligência da secretaria de segurança e de suas vinculadas em busca dos suspeitos.