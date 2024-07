Aumento desacelera, mas Ceará chega a 9 meses seguidos de alta nos homicídios

Foto de apoio ilustrativo: em junho, chacina matou oito pessados em Viçosa do Ceará Crédito: Divulgação/SSPDS

O Ceará teve o junho mais violento desde 2021, com 259 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) registrados, com alta de 22% ante o mesmo período em 2023. Ao mesmo tempo, a taxa de 8,63 assassinatos por dia é a menor neste ano, representando desaceleração na tendência dos últimos meses. Os dados compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) foram divulgados nesta sexta-feira, 5. Com as novas cifras, o Estado fecha o semestre com 1.714 CVLIs, com alta de 23,57% em comparação com os primeiros seis meses de 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde outubro do ano passado o Ceará tem registrado altas nas taxas de assassinatos por mês. Em abril e maio, a taxa de homicídios chegou a 10,67 e 10,19 mortes por dia.