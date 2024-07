Número de roubos cai, mas furtos aumentam em 2024 no Ceará

Estado teve redução de 10,6% nos números de roubos no primeiro semestre do ano, enquanto o período foi o mais violento em relação a furtos desde 2015

No acumulado de todo o semestre , também foi registrada queda no número de CVPs. De janeiro a junho, os roubos caíram 10,6% no Ceará em relação ao primeiro semestre de 2023. Neste ano, foram 19.250 CVPs, enquanto, no ano passado haviam sido 21.534.

No último mês de junho, o Ceará registrou uma média de 100 roubos por dia , conforme dados divulgados na tarde dessa segunda-feira, 8, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os 3.003 roubos no Estado no mês passado representam uma redução de 14,4% em relação a junho de 2023, quando 3.059 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) haviam sido registrados.

Nos demais municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza, ocorreram, em junho último, 455 CVPs, de acordo com a SSPDS, o que é 25,7% menor do que o registrado em junho de 2023, quando foram 612. Nos seis primeiros meses deste ano, foram 2.995 roubos na RMF, número que em 2023 havia sido de 3.897.

No que diz respeito aos roubos, conforme divulgado nessa segunda pela SSPDS, Fortaleza acompanhou o Estado e também viu cair o número de CVPs. Foram 2.162 roubos no último mês de junho, enquanto, em junho de 2023, haviam sido 2.393, ou seja, redução de 9,7%. No acumulado do primeiro semestre, também houve queda: de 14.491 em 2023 para 13.620.

Nos municípios do Interior Sul, a queda foi de 47,3% em junho: 136 roubos em 2024 e 258 em 2023. Com relação a todo o ano, ocorreram 1.166 CVPs no Interior Sul no primeiro semestre deste ano e 1.615 no primeiro semestre de 2023.



Por fim, no Interior Norte, houve um aumento de quatro casos em junho: enquanto em 2023 haviam sido 246 CVPs, junho deste ano apresentou 250 casos. No acumulado do ano, porém, também é registrada redução: de 1.531 casos em 2023 para 1.466 roubos em 2024.

Os números de roubo no primeiro semestre mostram que mais de 70% dos roubos registrados no Estado ocorreram em Fortaleza. Além disso, à exceção dos dois maiores municípios do Interior do Estado (Juazeiro do Norte e Sobral), todos os integrantes do ranking de dez municípios que mais registraram roubos no primeiro semestre do ano estão na Grande Fortaleza.



Foram eles: Fortaleza (13.626), Caucaia (917), Maracanaú (794), Juazeiro do Norte (473), Sobral (444), Horizonte (205), Maranguape (187), Aquiraz (143) Eusébio (142) e Pacajus (133).



Em press release, a SSPDS listou uma série de ações desenvolvidas para redução nos índices de crimes contra o patrimônio. Foram citadas iniciativas como o programa Segurança no Ponto e investimentos em tecnologias aplicadas à segurança.

Também foram citados reforço no número de agentes de segurança, como os 860 alunos-soldado que, em junho de 2024, passaram a atuar nas ruas no serviço operacional supervisionado. Também em junho, 428 policiais civis foram empossados.