Um dos suspeitos de praticar homicídio contra PM David dos Santos é capturado pela Polícia

Um dos suspeitos de praticar o homicídio do policial militar David dos Santos foi capturado pela polícia neste domingo, 14. O anúncio foi feito pelo governador Elmano de Freitas. O soldado David dos Santos, 30 anos, foi assassinado nesse sábado, 14, com disparos de arma de fogo e com golpes de Machado.

O crime que vitimou o PM aconteceu no bairro Marechal Rondon, em Caucaia. O policial estava de folga no momento em que foi atacado.

Na nota divulgada por Elmano de Freitas, o governador desejou que Justiça seja feita: “Que esse criminoso capturado pague severamente na Justiça pela barbaridade cometida”. Elmano também se solidarizou com os familiares do militar: “Minha solidariedade aos familiares e amigos de David”.