Adolescentes são apreendidos suspeitos de duplo homicídio em bar da Messejana

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Outras duas pessoas ficaram feridas na ação. Com os suspeitos, que têm 16 e 17 anos, duas pistolas foram apreendidas. Eles foram encaminhados à DCA

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos suspeitos de participação em um duplo homicídio registrado por volta das 23 horas desse domingo, 14, em um bar do bairro Messejana, em Fortaleza. Na ação, além dos dois homens mortos, um casal também ficou ferido.



Conforme a Polícia Militar, uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizava patrulhamento de rotina na região quando disparos de arma de fogo foram ouvidos nas proximidades da esquina das ruas Eudes Cardoso e Vicente Nobre Macedo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No local, os PMs receberam a informação de que os autores da tentativa de chacina eram jovens que trafegavam em bicicletas. Durante as buscas na região, os suspeitos foram localizados. Eles tentaram fugir, mas foram apreendidos. Com eles, duas pistolas foram apreendidas.