Chacina em Limoeiro do Norte, nesta madrugada, deixa 4 pessoas mortas e uma lesionada

Uma chacina foi registrada na madrugada deste domingo, 14, no Sítio Canafístula, zona rural de Limoeiro do Norte. Quatro homens foram mortos dentro de uma residência durante ação criminosa. Uma mulher, que está grávida, foi lesionada a bala e socorrida em uma unidade de saúde. Essa ocorrência soma a quinta chacina de 2024.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), somente um vítima foi identifica formalmente. Ainda de acordo com a pasta, ela tinha 23 anos e possuía passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo.

A SSPDS também informou que foram acionados para a ocorrência Forças de Segurança das Delegacias Regionais de Russas e Quixadá da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio de composições do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), da Força Tática (FT), da Assessoria de Inteligência (Asint) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) das cidades circunvizinhas a Limoeiro do Norte.