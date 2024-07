Homem e mulher são mortos em tentativa de chacina em via pública de Fortaleza

Crime aconteceu em uma via pública e vítimas que vieram a óbito ainda não foram identificadas formalmente. A mulher morreu no local e o homem chegou a ser levado para uma unidade hospitalar , mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer, de acordo com pasta de segurança.

Outras duas pessoas foram lesionadas, socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

Crime está sendo investigado pela 6ª Delegacia do DHPP (6ª DHPP) da Polícia Civil. De acordo com SSPDS, "diligências seguem em andamento para capturar os envolvidos na ação criminosa".

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.