Suspeito em chacina que deixou oito mortos no Ceará é preso no Piauí

Um suspeito de envolvimento na chacina ocorrida em Viçosa do Ceará nesta semana foi preso no Piauí. As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultaram na prisão do homem de 51 anos, localizado no município de Parnaíba na última sexta-feira, 21.

Ele é acusado de ajudar os executores indicando a localização das vítimas. Além da prisão do suspeito, um veículo usado no crime foi apreendido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem foi levado à Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará, onde admitiu sua participação na chacina ocorrida na madrugada do dia 20 de junho e foi autuado em flagrante.