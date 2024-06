Comitê define plano para fortalecer investigações e ações de inteligência para conter violência

Reunião do Comitê Estratégico Integrado de Segurança Pública realizou primeira reunião e definiu cinco medidas para desfazer atual onda de violência no Estado. Ceará já contabilizava 1.600 homicídios até a véspera da chacina em Viçosa do Ceará, com sete mortos, registrada na última quinta-feira

Após a primeira reunião do Comitê Estratégico Integrado de Segurança Pública do Ceará (Cosei), na manhã desta sexta-feira, 21, no Salão Oval do Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou as cinco primeiras medidas para fortalecer o combate ao crime e à escalada da violência no Ceará. O comunicado, feito em entrevista coletiva à imprensa, foi no dia seguinte à chacina registrada no município de Viçosa do Ceará, em que sete pessoas foram assassinadas e outras duas foram feridas a bala.

As ações tomadas para o enfrentamento ao problema serão: fortalecer o trabalho de unidades especializadas de alguns dos órgãos integrantes do Comitê, como a Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC) do Tribunal de Justiça (TJCE), o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público Estadual (MPCE), a Delegacia de Repressão Às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil (PCCE), incrementar o serviço de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e consolidar a integração de ações de segurança entre os Estados da região Nordeste. Está prevista a ampliação da estrutura física e do número de servidores para as unidades que serão fortalecidas.

