Vestibular Uece 2024.2: primeira fase ocorre neste domingo, 28

Domingo de primeira fase do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o semestre 2024.2 Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Aconteceu na manhã deste domingo, 28, a primeira fase do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o semestre 2024.2. No processo seletivo, 12.159 candidatos disputam 2.322 vagas. O POVO esteve no campus do Itaperi, em Fortaleza e acompanhou a chegada dos candidatos. A reportagem chegou ao local pouco antes da abertura dos portões, que aconteceu às 8 horas. Com movimentação intensa na entrada do campus, o trânsito na região estava praticamente parado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Candidatos formavam fila ao redor da entrada, aguardando a liberação da passagem. No calçadão havia diversas barracas de ambulantes, que vendiam água, lanches de última hora, ou canetas para quem tivesse esquecido o item indispensável à prova.

Já dentro do campus, após a abertura dos portões, candidatos buscavam seus locais de prova. Aqueles que chegaram com antecedência puderam fazer a procura com mais calma, apesar da ansiedade habitual para o momento. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 28-04-2024: Vestibular da UECE. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Thaíssa Falcão, que disputa uma vaga no curso de Nutrição, não disfarçou o nervosismo. Apesar disso, ela afirmou estar confiante no processo de preparação para a prova. A estratégia da estudante foi separar os estudos em períodos específicos ao longo da semana.