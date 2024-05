Uece realiza primeira fase do vestibular no próximo domingo, 28

A primeira fase do vestibular 2024.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece), será realizada no próximo domingo, 28, do horário das 9 horas da manhã às 13 horas da tarde. Um total de 12.159 candidatos se inscreveram para realizar a prova, sendo 8.108 em Fortaleza e 4.050 nas unidades da instituição de ensino no interior do Estado.

Esta etapa da seleção será realizada em um único dia, e será composta por uma prova de conhecimentos gerais com 85 questões objetivas com quatro itens de múltipla escolha cada. Cada questão vale dois pontos na nota do exame.

As questões devem contemplar disciplinas de três áreas de conhecimentos: Ciências Humanas: Filosofia, Geografia, História e Sociologia.Ciências da Natureza e Matemática: Biologia Física, Matemática e Química, Linguagens e Códigos: Educação Física, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês) e Língua Portuguesa.