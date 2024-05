Vacinação contra a dengue no Ceará começa no dia 13 de maio

O Ceará já recebeu as 42 mil doses da vacina contra a dengue que estavam previstas para chegar. Conforme Governo do Estado, processo de imunização ocorre a partir do próximo dia 13 de maio, contemplando 25% do público-alvo de 10 a 14 anos, em Fortaleza, Aquiraz, Eusébio e Itaitinga.

Informação foi divulgada nesta sexta-feira, 26, nas redes sociais do governador Elmano de Freitas (PT). Em publicação, Elmano informou que a data foi definida em acordo com as cidades contempladas, conforme critérios que foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS).

Nota Técnica divulgada pelo órgão federal nesta semana aponta que a distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três critérios principais, sendo eles: "O ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município".