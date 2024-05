Vice-prefeito de Paraipaba morre durante prática de caiaque no Rio Curu

O vice-prefeito da cidade de Paraipaba, Aldemir Garcia dos Santos, de 40 anos, morreu na manhã deste sábado, 27, vítima de afogamento enquanto praticava caiaque no Rio Curu. A informação foi divulgada pelo governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nas redes sociais.

Garcia realizava uma travessia de caiaque no intuito de incentivar o esporte na região. A embarcação virou e ele foi arrastado pelas águas. Após procura, os moradores encontraram a vítima morta. Garcia deixa esposa e filhos.

O governador Elmano de Freitas (PT) lamentou o caso. "Toda a minha solidariedade aos amigos e familiares nesse momento de dor", disse.