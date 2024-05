Homem é condenado a 19 anos de prisão por homicídio registrado em 2018

O crime aconteceu em outubro de 2018, no bairro Cocobó, em Iguatu, no Centro Sul do Ceará. O acusado teria atirado contra a vítima após ele se recusar a ter uma conversa com o réu no interior de um bar, pertencente à vítima.

Não houve a possibilidade de defesa da vítima, já que no momento em que os disparos foram efetuados, ela estava desarmada.