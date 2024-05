Homem desmaia após ser agredido em fila de show no Dragão do Mar Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Um homem foi agredido na noite deste sábado, 27, enquanto aguardava a liberação dos portões de um show em comemoração aos 25 anos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, no Praia de Iracema, em Fortaleza. A discussão teria sido iniciada porque a vítima e o companheiro estariam conversando em "tom mais alegre" enquanto esperavam a abertura dos portões. Ambos haviam ingerido bebida alcoólica antes de chegarem ao equipamento. O diálogo do casal, no entanto, causou incômodo em um rapaz, que se queixava de "dor de cabeça horrível". Consternado com o barulho, o homem partiu em direção ao casal e deu um soco na vítima, que caiu e ficou inconsciente por alguns segundos.

A assessoria do equipamento relatou que a segurança que estava no local interveio no momento em que a discussão ficou acalorada. O rapaz que desmaiou foi atendido pelas equipes de primeiros socorros do evento e se restabeleceu. A vítima ficou com ferimentos na cabeça. O responsável por agredir o rapaz foi detido. A assessoria reforçou, contudo, que a dupla será conduzida “se a vítima quiser entrar com representação contra eles”. O companheiro da vítima alega que “os agressores não estavam na fila e chegaram do nada” empurrando o casal.

Um amigo da vítima relatou ao O POVO que a dupla estava “conversando e interagindo com todos na fila e até cantando” mas que, “os outros dois se incomodaram e vieram do nada”. Após a dissidência, a vítima optou por não entrar com representação. O companheiro do rapaz justificou a decisão, afirmando que fazer o registro “não vai dar em nada” e que já estava “acostumado’. Os agressores foram liberados em seguida e o homem encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “O que aconteceu agora, na fila, foi uma coisa que está para além da gente. São coisas de indivíduos, cabe a gente fazer uma intervenção de segurança e de cuidado, caso aconteça. Mas foi na rua, a gente está acolhendo todo esse território e tem a responsabilidade, no momento em que você abre o evento a gente vai lá, faz a intervenção”, explica a superintendente do Dragão do Mar, Helena Barbosa. Ela reforça que a vítima foi atendida por uma das duas ambulâncias que estavam no local e que o conflito foi mediado, no entanto, afirma que a responsabilidade é, de fato, da Segurança Pública e dos policiais em plantão. “Todas essas obrigações estão aqui, a nossa equipe está toda aqui, em apoio”, finalizou.