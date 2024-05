Ceará tem 37 trechos próprios para banho; Fortaleza tem 9 pontos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07.01.2024: Balneabilidade na praia dos Crush, praia de Iracema. Crédito: FÁBIO LIMA

O setor Leste da Capital, da Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, até a Praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba, apresenta condições apropriadas para banho. No setor Oeste, dois trechos estão adequados, a Praia da Leste na altura da Av. Filomeno Gomes e na Praia da Colônia ao final da Av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece. Setor Leste Praia da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos;

Praia da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba. Setor Oeste Praia do Pirambu - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes;

Praia da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece. Praias do interior do estado O litoral Leste do Ceará possui 14 pontos próprios para banho, com destaque para: Morro Branco, Barro Preto, Canto Verde e Prainha. Já o litoral oeste, tem 14 trechos adequados para os banhistas, abrangendo praias como Lagamar do Cauípe, Pecém, Almofala, Jericoacoara e Praia do Preá.