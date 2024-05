Cinco municípios superaram a cobertura vacinal infantil no ano passado no Ceará

Acopiara, Ibaretama, Icapuí, Iracema e São Luís do Curu receberam certificação pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por ter superado o índice de 95% de cobertura vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde

O programa monitorou 58 municípios cearenses ao longo do ano passado. As regiões foram selecionadas por terem quatro ou mais vacinas com cobertura vacinal abaixo de 80%. Diante das ações, atualmente, apenas 14 municípios possuem quatro ou mais vacinas abaixo de 80%, apontando uma redução de 77%. O diagnóstico também revela que 13 municípios não têm mais nenhuma vacina com cobertura menor que 80%.

As cidades foram Acopiara , Ibaretama , Icapuí , Iracema e São Luís do Curu , onde saíram de taxas abaixo de 80% da cobertura vacinal para 90% para BCG e 95% para as demais vacinas no período de 2022 para 2023. Ao todo, foram observados os cenários das seguintes vacinas: BCG, Febre Amarela, Hepatite A, Meningocócica, Pneumocócica, Pentavalente, Poliomielite, Rotavírus, Tríplice Viral e Varicela.

Cinco municípios cearenses superaram, em 2023, o índice de 95% da cobertura vacinal infantil — até 2 anos de idade — recomendado pelo Ministério da Saúde. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 26, no encerramento do programa “Imuniza+: Um projeto para melhoria da cobertura vacinal infantil no Ceará”, que foi realizado na sede do Ministério Público do Ceará (MPCE), em Fortaleza .

Ainda segundo a coordenadora, o projeto buscou monitorar as dez vacinas voltadas para o público infantil no período de um ano nos municípios selecionados, onde foram constatadas uma série de problemas que resultaram na baixa cobertura vacinal das localidades.

O programa Imuniza+ foi realizado pelo Centro de Apoio Operacional da Saúde (Caosaúde) e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), com apoio da Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e buscou fortalecer as estratégias de vacinação infantil nos municípios do Ceará com índices de cobertura vacinal abaixo das metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, que é de 90% para BCG e rotavírus e 95% para as demais.

“Descobrimos uma série de deficiências tanto na distribuição da vacina, às vezes elas chegava com a validade muito próxima do vencimento, com pouca dosagem, no caso da BCG, que tem seis doses no frasco que só dura 6 horas, e há municípios onde só nascem duas ou três crianças. Hoje trabalhamos com dados e é preciso os municípios colocarem essas informações nos sistemas para que eu aumentassem as taxas de cobertura”, disse a promotora.

Os resultados também revelaram que no grupo de municípios de alta defasagem vacinal, com dez vacinas abaixo de 80% da cobertura, o cenário saiu de 16 cidades para um município neste cenário no ano passado. No grupo de média defasagem, com oito vacinas abaixo de 80%, foram 22 municípios para sete. Por fim, o de baixa defasagem, com quatro vacinas abaixo de 80%, foram 20 cidades para seis neste cenário no ano passado.

Atualmente, dos 58 municípios, apenas 14 municípios possuem quatro ou mais vacinas abaixo e 80% da cobertura vacinal. São eles: Fortaleza, Itapipoca, Aracati, Camocim, Crato, Caucaia, Ipu, Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, Jardim, Juazeiro do Norte, Tururu e Pacajus.

A coordenadora do Caosaúde afirmou que, apesar do encerramento do programa, algumas ações serão realizadas a cada bimestre para monitorar os municípios. Entre eles estão que os municípios serão monitorados, será emitido um alerta para os municípios que registrarem declínio e a realização de reuniões quadrimestrais caso muitos municípios registrem baixos índices vacinais.

Veja a lista dos municípios

