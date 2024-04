Ceará amanhece com chuvas no Dia de São José; veja previsão do tempo

Data que remete ao padroeiro do Estado é, por superstição, considerada indicativo da quadra chuvosa. Confira as regiões do Ceará que podem receber precipitação

O Dia de São José é considerado, tradicionalmente, um indicativo da quadra chuvosa no Ceará. Entre as 7 horas dessa segunda-feira, 18, e as 7 horas desta terça-feira, 19, já foram registrados índices de precipitação em 76 municípios, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo a superstição, caso haja precipitação no dia 19 de março, o período será positivo para as reservas de água do Estado. Veja abaixo onde a indica que pode haver chuvas no Estado.

Previsão da Funceme para o Dia de São José

Para esta terça-feira, 19, a expectativa da Fundação é que o céu varie de nublado a parcialmente nublado. A previsão é válida para todas as macrorregiões do Ceará.