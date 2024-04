São José: baixe o pôster do padroeiro do Ceará

Nesta terça-feira, 19 de março (19/03), é comemorado o Dia de São José. O santo também é padroeiro do Ceará e é conhecido por interceder pelas chuvas no Estado. O jornal O POVO traz um pôster do santo nesta edição de terça. A ilustração é de Carlus Campos, do O POVO.

Clique aqui para baixar o PDF.

Clique aqui para baixar a imagem.