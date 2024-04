A fé e a chuva: agricultores e devotos de São José esperam boas colheitas

Antônio Pereira Ponte. Dia de São José. falar das chuvas no dia de São José. Quais os motivos científicos para essa chuva e os motivos de e as expectativas de agricultores para as precipitações. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

O ano era 1621, quando o papa Gregório XV decretou o dia 19 de março como o dia de São José. Por causa disso, no Ceará, todos os anos milhares de fieis se reúnem para celebrar o dia que homenageia o santo que é também padroeiro do Estado. Nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, a associação do santo com a chuva se tornou parte da cultura popular e das tradições religiosas.

A história do Ceará com o São José começa por causa de Aquiraz, a primeira capital do Estado, que também tem o santo como protetor após uma imagem de São José do Ribamar chegar de barco ao Ceará. Graças a esse evento, a primeira vila fundada no estado foi batizada com o nome do Santo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O POVO foi até o município de Itaitinga, na comunidade Parque Genezare, e conversou com os agricultores para saber a expectativa para as chuvas neste dia de São José. Alguns estão cuidando da lavoura, outros planejando plantar no dia de São José na certeza que o santo irá proporcionar chuvas para as plantações. Campos já verdes por causa das primeiras chuvas do ano devem gerar boa colheita de milho, feijão e macaxeiras.



Seu Raimundo Pereira de Lima, agricultor de 68 anos, diz que “vai chover até o mês de junho” e que neste mês deve cair o maior volume de chuvas no Estado. “É a bênção mesmo de São José, a bênção de chover pro caba plantar né”.

Raimundo Pereira de Lima (Raimudinho). Dia de São José. falar das chuvas no dia de São José. Quais os motivos científicos para essa chuva e os motivos de e as expectativas de agricultores para as precipitações. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES Todos os anos a comunidade se reúne para realizar a procissão no dia de São José. Seu Antônio Pereira Ponte, de 83 anos, fala que estão esperando as chuvas depois da procissão. “Estamos esperando aqui com essas plantas já quase morrendo no seco, aí a gente vai para a procissão de São José, aí começa a chuva”. Emocionado, ele diz que começou a plantar desde os sete anos de idade, e criou sua família com a agricultura e com a fé nas chuvas de São José. A fé estampa o olhar e o sorriso do agricultor cearense, na lavoura e na esperança de ver as chuvas. Seu Antônio diz que se chover no dia de São José, chove durante todo o restante do período chuvoso. E lembra que Deus é quem manda na chuva, mas que “ele dá esse poder a São José”.

Raimundo Nonato Vieira da Silva. Dia de São José. falar das chuvas no dia de São José. Quais os motivos científicos para essa chuva e os motivos de e as expectativas de agricultores para as precipitações. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES Seu Raimundo Nonato Vieira da Silva de 66 anos, diz que trabalhou durante vários anos em pedreiras e que, por já não ter mais saúde, decidiu voltar à roça. Com olhos marejados, o agricultor conta que várias vezes plantou em janeiro e que a plantação morreu. Uma vez, porém, ele plantou no dia de São José, e "deu o milho roxo. Foi um milho medoni”. Leia mais Saiba o que abre e o que fecha em Fortaleza no feriado de São José, nesta terça-feira, 19

Dia de São José: confira a programação na Catedral de Fortaleza Sobre o assunto Saiba o que abre e o que fecha em Fortaleza no feriado de São José, nesta terça-feira, 19

Dia de São José: confira a programação na Catedral de Fortaleza A história de São José com a chuva De acordo com o mestre em filosofia e membro da Academia Brasileira de Hagiologia -estudo da vida dos santos- (ABRHAGI) Ordem dos Carmelita Descalço Seculares, Moisés Rocha Farias, há um fato científico que explica a ligação de São José com as chuvas, principalmente para os nordestinos, no início do outono, nos dias 20 e 21 de março. Dessa forma, com a proximidade com a data, se criou a tradição de reverenciá-lo como provedor de boas chuvas, já que o mês conta com aumento do índice pluviométrico para as região Nordeste.

A tradição das chuvas com São José é exclusividade do Brasil, que começou no Norte e no Nordeste, mas que com as imigrações internas e o êxodo de nordestinos, foi levada para outras regiões. Através da cultura e das crenças, a tradição continua viva.