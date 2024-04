Elmano divulga detalhes do G20 no Ceará; Fortaleza é cidade-sede do evento

Na presidência do G20 até dezembro de 2024, o Brasil terá, ao longo do ano, diversas reuniões do grupo que reúne as maiores economias do mundo. Fortaleza será uma das cidades-sede do evento, o que poderá contribuir para a economia e o turismo do Ceará. Nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), divulgou vídeo nesta terça-feira, 19, para detalhar como será o evento.



De acordo com o chefe do executivo cearense, os representantes do G20 irão se reunir no Centro de Eventos do Ceará, na Capital. Conforme Elmano, o fórum discutirá o combate à fome, pobreza e desigualdade. “Aqui em nosso Estado, teremos quatro períodos de discussões, que começam no mês de junho. Entre os dias 10 e 12, iniciaremos o calendário do G20 no Ceará, com painéis organizados pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil”, esclareceu Elmano.