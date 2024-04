Professores do Estado podem entrar em greve no dia 8 de abril

Os professores da rede estadual de ensino aprovaram nessa sexta-feira, 15, o estado de greve para pressionar o Governo do Estado a debater propostas de reajuste de salário dos professores. Durante as negociações do Sindicato Apeoc, há acordo de paralisação a nível estadual com a realização de duas assembleias gerais onde será votado o indicativo de greve caso não haja manifestação do governo do Estado.

Presidente do Apeoc, Anízio Melo diz que a reivindicação está em discussão desde o fim de 2023 e que há muitas coisas para negociar. Entre as reivindicações, estão seleções públicas para professor temporário, um novo concurso público, pagamento de promoções devidas, ganho real acima da inflação e equiparação do salário dos professores temporários com o dos professor efetivo em início de carreira.

“Caso não haja representação por parte do Governo do Estado, a partir de 8 de abril nós entraremos de greve e faremos um ato no Palácio da Abolição. A Secretaria de Educação, ela tem acordo conosco em relação ao funcionamento, mas falta a garantia” disse.