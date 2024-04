Ceará chega a 20 açudes sangrando; 12 estão com cota acima de 90%

Outros 12 reservatórios estão com cota acima de 90% e não superior à de sangria. Outros 42 açudes com volume abaixo dos 30%.

O Ceará chegou a marca de 20 açudes em sua cota de sangria. Nesta segunda-feira, 18, foi a vez dos açudes Diamantino II, em Marco , pertencente a Bacia Hidrográfica de Coreaú, e São Domingos, em Caridade , pertencente a Bacia Hidrográfica do Curu. Os dados são do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) que monitora 157 reservatórios no Estado.

Dos três maiores reservatórios do Estado, apenas o açude Orós está com acima da metade da capacidade total, com 52,16%. O Castanhão, maior reservatório do Brasil, tem 25,84% do nível preenchido, enquanto o Banabuiú tem 37,1%.