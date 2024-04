Chapada do Araripe: avança processo de reconhecimento como Patrimônio Mundial

CHAPADA do Araripe fica na Região do Cariri Crédito: Geopark Araripe/Reprodução

“Esse processo é mais intenso. Estar na lista indicativa significa que o Iphan vai apresentar o bem para a Unesco. Existe uma cota da quantidade de bens que cada país pode apresentar por ano”, explica Jéssica Ohara, coordenadora de patrimônio cultural e memória da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult). A partir disso, o projeto será apresentado ao Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco e, então, será decidido se o local será, ou não, reconhecido. A Chapada busca o reconhecimento como Património Mundial Misto — que tem valor tanto natural quanto cultural. De acordo com José Patrício Pereira Melo, ex-reitor da Universidade Regional do Cariri (Urca), o processo deve levar cerca de um ano para ser finalizado. A expectativa, de acordo com ele, é que a resposta seja dada em março de 2025.

Entre agosto de 2020 e março de 2023, Patrício esteve à frente de uma equipe com 12 pesquisadores para a elaboração de dossiês técnicos sobre a região, que foram apresentados ao Iphan. Nas redes sociais, o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), citava que o resultado seria divulgado ainda em 2024. “Existia essa data de 2024, porque esperávamos que a indicação na Lista [Indicativa] ainda em 2023, mas não entrou. O Governo Federal atrasou um pouco na atualização”, explica o ex-reitor. Carlos Kleber Nascimento de Oliveira, atual reitor Urca, destaca que a decisão pode alavancar o turismo e a produção científica da região. “A Bacia Sedimentar do Araripe é um dos tesouros mundiais com indicativos da formação e transformação da terra. Possui fósseis do período cretáceo, com mais de 110 milhões de anos, e também faz parte da nossa cultura, com várias manifestações [populares].” Para ele, o maior ganho será na valorização do território: a preservação ambiental, a valorização da cultura e o aumento do turismo sustentável, que poderá gerar mais desenvolvimento, emprego e renda para a região. O reitor ainda destaca que o reconhecimento também facilitará o processo de repatriação de fósseis que foram contrabandeados para a Europa no passado. “Outra luta nossa é que os fósseis, que são da União, não voltem apenas para o Brasil, mas para a Região do Cariri, que é de onde eles saíram.” Em dezembro do ano passado, o Cariri recebeu de volta 988 fósseis contrabandeados para a França após quase dez anos de tratativas. Também em 2023, a região repatriou o fóssil do dinossauro Ubirajara jubatus, que estava há 30 anos na Alemanha.

O processo de reconhecimento começou ainda em 2019 De acordo com José Patrício Pereira Melo, ex-reitor da Urca, a campanha de reconhecimento da Chapada do Araripe como Patrimônio Mundial começou ainda em 2019 com o "Seminário Internacional Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade". Em 2020, são entregues documentos para solicitar a inscrição da Chapada como Patrimônio da Humanidade ao Iphan. “Eles gostaram de cara. ‘Tá muito legal, a gente viu que outras candidaturas não tiveram o mesmo cuidado, não eram iniciativas locais’. A candidatura da Chapada do Araripe era diferente das demais, porque era um movimento local para o nacional.” O ex-reitor coordenou uma equipe técnica com 12 pesquisadores, entre agosto de 2020 até março de 2023, para a elaboração de um dossiê sobre a região. O projeto também contou com a participação da professora Conceição Lopes, da Universidade de Coimbra, em Portugal.