Chuva no Ceará: como foi o tempo na madrugada desta segunda-feira, 18

Precipitação atingiu diversas áreas do Estado nas primeiras horas do dia; veja as macrorregiões onde choveu no Ceará na madrugada desta segunda-feira, 18

O vento a oeste ajudou a espalhar as áreas de tempo instável. Inicialmente, as macrorregiões atingidas eram Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Nas horas seguintes, Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral Norte também receberam chuva.

Segundo dados de radar da Fundação, a precipitação ocorria, à meia-noite, em algumas áreas da faixa litorânea e do centro-sul do Estado. Ao longo da madrugada, os pontos de chuva foram se intensificando.

A madrugada desta segunda-feira, 18, foi de chuva em grande parte do Ceará . As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As partes mais afetadas foram o Maciço de Baturité e o Litoral de Fortaleza. Nestas macrorregiões, as áreas de chuva foram maiores e de duração mais prolongada, com intensidade variando entre moderada e forte.

Previsão do tempo no Ceará para esta segunda-feira

A expectativa da Funceme é de que, no restante do dia, haja chuva isolada em todas as macrorregiões do Estado. O céu deve variar de nublado a parcialmente nublado no Ceará inteiro.

